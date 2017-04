Nasdaq sobe com resultados corporativos nos EUA

Nova York – O índice acionário norte-americano Nasdaq Composite encerrou esta quinta-feira em patamar recorde, impulsionado por ganhos da Comcast, PayPal e Intuit, enquanto o S&P 500 e o Dow tiveram pouca variação.

O índice Dow Jones subiu 0,03 por cento, a 20.981 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,06 por cento, a 2.388 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,39 por cento, a 6.04o pontos.

Os resultados corporativos voltaram aos holofotes, um dia após o governo do presidente Donald Trump ter revelado as prioridades de reforma tributária sem dar detalhes sobre como a reforma seria custeada, levantando questões sobre se os parlamentares preocupados com o déficit fiscal vão apoiar a proposta no Congresso.

A ação da Comcast subiu 2,1 por cento, para 39,59 dólares, depois de tocar valor recorde de 40,62 dólares, após a empresa divulgar um lucro mais forte do que o esperado.

Estima-se que os lucros globais das empresas do S&P 500 tenham aumentado 12,4 por cento no primeiro trimestre, o maior avanço desde 2011, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

“A maioria das pessoas estava esperando uma aceleração dos lucros e é isso o que temos. Apesar de todo o ruído econômico e geopolítico, em última análise o mercado vem respondendo à melhora dos ganhos “, disse Michael Arone, estrategista-chefe de investimentos da State Street Global Advisors em Boston.

As ações da PayPal atingiram um recorde histórico um dia depois de a empresa aumentar sua estimativa de lucro e divulgar um resultado trimestral maior do que o esperado.

O setor de energia registrou a maior queda entre os 11 principais setores S&P 500, com recuo de 1,1 por cento diante da queda de 0,9 por cento nos preços do petróleo nos EUA.