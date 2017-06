Nasdaq atinge recorde em dia de depoimento do ex-diretor do FBI

A expectativa de que governo de Donald Trump conseguirá avançar com sua agenda retornou nesta quinta-feira ao mercado acionário dos EUA, mas os índices S&P e Dow Jones encerraram estáveis, após o ex-diretor do FBI James Comey afirmar que Trump o demitiu para prejudicar uma investigação sobre o envolvimento da Rússia na eleição dos Estados Unidos em novembro.

O índice Dow Jones subiu 0,04 por cento, a 21.182 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,03 por cento, a 2.433 pontos.

O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,39 por cento, para encerrar em cotação recorde, a 6.322 pontos, impulsionado por ganhos da Nvidia e do Yahoo.

Os investidores estavam ansiosos antes do depoimento de Comey para um Comitê do Senado, o primeiro desde que foi demitido por Trump em 9 de maio. As declarações preparadas foram divulgadas quarta-feira.

A dúvida do mercado é se a administração Trump pode superar a investigação e conseguir avançar com as promessas de reduzir impostos e regulamentações. As apostas no governo Trump têm amparado as altas que levaram os índices de ações para patamares recordes.

A expectativa com o governo Trump, que favoreceu bancos e setores ligados aos gastos de infraestrutura, entre outros, voltou nesta quinta-feira, com o índice setor financeiro do S&P 500 subindo 1,1 por cento.

“Se houvesse algo (condenatório) que poderia sair, coisas que poderiam ter vazado, teríamos ouvido mais do que ouvimos até agora”, disse Scott Wren, estrategista-sênior de capital em Wells Fargo Instituto de Investimento em St. Louis, Missouri.

Em seu depoimento, Comey disse que o presidente mentiu ao descrever seus encontros e que ele não tinha dúvidas de que a Rússia interferiu nas eleições, mas tinha certeza que nenhum voto havia sido alterado.

Outros analistas não ficaram tão otimistas sobre os efeitos do testemunho de Comey para a agenda de Trump.

“Isso nos deixa onde estávamos antes. Torna-se muito mais difícil para a administração Trump montar um pacote de estímulo fiscal”, disse John Canavan, estrategista de mercado da Stone & McCarthy Research Associates em Princeton, Nova Jersey.

As ações da Alibaba subiram 13,3 por cento para 142,34 dólares, depois que a empresa disse que espera um crescimento de receita de 45 a 49 por cento no ano fiscal de 2018.

O papel do Yahoo, que tem participação de 15,5 por cento na Alibaba, subiu 10,2 por cento, para 55,71 dólares.

A ação da fabricante de chip Nvidia saltou 7,3 por cento, para 159,94 dólares, depois que o Citigroup reiterou sua visão de alta para a ação e disse que o papel poderia chegar a 300 dólares no longo prazo.