Movida, da JSL, pode lançar ações entre R$ 8,90 e R$ 11,30

São Paulo – A Movida Participações, empresa de locação de veículos, divulgou nesta segunda-feira prospecto preliminar sobre oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, com preço por papel estimado entre 8,9 e 11,30 reais.

De acordo com o documento, a empresa, controlada pela empresa de logística JSL, ofertará, inicialmente, 78.202.247 ações ordinárias, sendo 71.460.674 novas ações ON a serem emitidas pela companhia (oferta primária); e 6.741.573 ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade do acionista vendedor (oferta secundária).

O processo de bookbuilding começa nesta segunda-feira e será encerrado em 6 de fevereiro. O início de negociações das ações no segmento Novo Mercado da Bovespa está previsto para 8 de fevereiro.