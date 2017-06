Moedas digitais fazem disparada do bitcoin parecer tranquila

Pode esquecer as ações dos EUA e os ativos dos mercados emergentes e até mesmo ignorar o bitcoin. Aqueles que têm coragem suficiente para investir no Velho Oeste da tecnologia estão ganhando dinheiro de verdade.

O rali recorde do bitcoin cativou os mercados, mas a demanda por outras moedas digitais está aumentando em um momento em que as empresas estão levantando milhões em minutos, ou até mesmo em segundos, com investidores que querem participar da próxima grande startup de tecnologia.

Na semana passada, o cofundador da Mozilla, Brendan Eich, só precisou de 30 segundos para emitir cerca de US$ 35 milhões em tokens de atenção básica, a unidade de troca de uma plataforma de publicidade baseada em blockchain construída com base no navegador Brave da companhia.

A média de preço dos tokens digitais ligados à plataforma de blockchain emitidos neste ano mais que dobrou desde o início das negociações, segundo dados compilados pela Bloomberg.

As startups de tecnologia estão vendendo cada vez mais moedas que podem ser usadas em seus projetos em vez de recorrerem a métodos de financiamento tradicionais, como capital de risco.

O setor não é apto para cardíacos. Os aplicativos e websites por trás da maioria desses tokens ainda estão em estágio de desenvolvimento. A maioria é vendida por centavos de dólar e a volatilidade pode ser extrema.

O TaaS, um fundo de investimento fechado dedicado aos mercados de blockchain, viu as moedas que vendeu neste ano dobrarem de preço em cinco semanas e depois caírem 35 por cento em dois dias.

Mas se você é capaz de suportar o risco, as recompensas podem ser significativas. As moedas das 15 ofertas iniciais de moedas (ICO, na sigla em inglês) deste ano para as quais há dados disponíveis subiram em média mais de 100 por cento, enquanto as ações vendidas em ofertas públicas iniciais nos EUA neste ano apresentaram alta de 13 por cento em média desde que começaram a ser negociadas.

“A demanda por moedas tem sido impressionante”, disse Ron Quaranta, presidente do conselho da Wall Street Blockchain Alliance. “É claro que boa parte dela é se baseia na especulação e em traders que querem ganhar dinheiro rapidamente, mas há também um motor fundamental, que é a expectativa de amadurecimento do mercado de moedas digitais.”

Quarenta e quatro moedas foram emitidas neste ano, segundo o website de pesquisa sobre blockchain Smith & Crown. Nem todas são negociadas imediatamente após os leilões, considerando que algumas têm períodos de aquisição.

Os tokens que apresentaram maior ganho, um salto de 500 por cento desde que começaram a ser negociados, em 30 de março, foram emitidos pela Edgeless, que está construindo uma plataforma de apostas descentralizada. Essa venda não foi aberta aos investidores nos EUA porque a companhia não tem licença para operar no país.

A plataforma de previsão de mercado Gnosis vendeu os tokens com maior avaliação neste ano. O token GNO começou sendo negociado a US$ 52 em 1º de maio e mais que quadruplicou de valor.

Mesmo com a aceitação crescente do blockchain em empresas como Toyota Motor e JPMorgan, alguns defensores da tecnologia afirmam que estão cautelosos com os tokens digitais devido à excitação em torno do mundo das moedas criptografadas.

“Parece ser algo passageiro, e como investidores profissionais, não é isso o que fazemos”, disse David Dunn, presidente da Kingsbridge Wealth Management, que comprou bitcoins pela primeira vez em 2014 e investiu em empresas relacionadas ao blockchain. “Eu preferiria investir nas companhias que usam a tecnologia em si. Os especuladores podem acabar estando certos e isso pode se tornar um investimento sólido devido ao poder da tecnologia, mas não estamos nesse estágio.”