Mesmo com perdas, Abercrombie & Fitch surpreende investidor

São Paulo — As ações da Abercrombie & Fitch sobem nesta quinta-feira nos Estados Unidos, depois que a varejista de moda reportou perdas menores do que os analistas esperavam e uma melhora nos números da Hollister, sua marca voltada para o público mais jovem. Os papéis da companhia, atualmente cotados na casa dos 11 dólares, chegaram a subir 20% durante a manhã.

De maio a julho deste ano, a Abercrombie registrou 779,3 milhões de dólares em vendas líquidas. O número é menor do que o apurado no mesmo período de 2016, quando a empresa vendeu 783,2 milhões de dólares, mas superior à expectativa de analistas consultados pela Reuters, que giravam em torno de 758 milhões de dólares.

As vendas “mesma lojas”, ou seja, em unidades abertas há mais de 12 meses, caíram 1% no período — bem menos do que os 2,1% estimados por quem acompanha a companhia.

As notícias boas ficaram reservadas para a Hollister, que vendeu 6% mais no período, superando as expectativas de crescimento de 2,9%.

Os resultados, segundo o diretor executivo da empresa, Fran Horowitz, são uma demonstração dos esforços da Hollister de aproximar o público da marca e servem de exemplo para toda a Abercrombie.

Há alguns anos, a companhia lida com uma grave crise de identidade. Desde 2014, quando Mike Jeffries deixou o cargo de CEO, a empresa tenta se reinventar e deixar de lado a imagem de marca que produz roupas com logotipos gigantescos, divulgadas em campanhas com modelos sem camisa.

Fora isso, a Abercrombie enfrenta o desafio de provar ao mercado que a marca é capaz de atrair o público jovem em um momento em que a Amazon avança para o varejo e os shoppings centers se transformam em “cemitérios.”

“Criação de valor”

Em maio deste ano, a varejista informou que, após receber ofertas de diversas empresas, estava à venda. Dois meses depois, o presidente do conselho administrativo Arthur Martinez, voltou atrás e comunicou aos investidores que as discussões sobre um acordo de compra foram encerradas.

“Depois de uma avaliação exaustiva de todos os fatores relevantes, com a ajuda de nosso assessor financeiro, o conselho da Abercrombie & Fitch determinou que a melhor maneira de aumentar o valor para os acionistas é a rigorosa execução do nosso plano de negócio”, disse Martinez. “Temos o compromisso de adotar ações sólidas e agressivas para melhorar os resultados e o valor a longo prazo para os acionistas.”

Talvez, os resultados apresentados hoje sejam um primeiro sinal de que os planos da empresa possam dar certo.