Mercados recebem com tranquilidade a vitória de Macron

Os mercados começaram a cotar nesta segunda-feira com a tranquilidade trazida pelo fato de que se cumpriu o roteiro previsto e que o social liberal Emmanuel Macron será o novo presidente de França, após derrotar sem dificuldade a ultradireitista Marine Le Pen.

As bolsas europeias comemoraram com leves altas a vitória de Macron, com 0,40% em Milão e Madri, 0,31% em Frankfurt, 0,18% em Paris e 0,09% em Londres, embora após meia hora de cotação todas tenham caído e entrado em números vermelhos.

Os mercados asiáticos receberam com pouco mais de entusiasmo a vitória de Macron e, no fechamento, tanto o Nikkei de Tóquio como o Kospi de Seul subiam 2,3%, enquanto o índice da Bolsa de Xangai apresentava alta de 0,79%.

Também subiu na abertura da sessão o petróleo, com o Brent a US$ 49,77 o barril, alta de 1,36% frente ao fechamento de sexta-feira.

O euro também subiu, para US$ 1,0993, frente a US$ 1,0986 da sexta-feira passada.