McDonald’s serve café da manhã o dia todo e agrada investidores

São Paulo — Mudanças na operação do McDonald’s nos Estados Unidos, como servir produtos do café da manhã o dia todo e criar tamanhos alternativos para o BigMac, renderam à rede de lanchonetes um lucro de 1,21 bilhão de dólares no primeiro trimestre do ano – 8% mais do que o registrado um ano antes.

O número, que superou as estimativas de analistas, agradou os investidores. Na tarde desta terça-feira, as ações da rede de fast-food subiam mais de 5%, cotadas na casa dos 141 dólares.

O ânimo do mercado se justifica. No último ano, o McDonald’s viu suas vendas encolherem 3% com a queda das visitas em suas lojas nos Estados Unidos.

No mês passado, a companhia divulgou um novo plano de crescimento global depois de descobrir que estava perdendo clientes habituais para outras redes de fast-food enquanto centrava esforços para conquistar pessoas que raramente comiam em suas lanchonetes.

“Nós não precisamos de um McDonald’s diferente, mas de um McDonald’s melhor”, disse Lucy Brady, vice-presidente sênior de estratégia corporativa e desenvolvimento de negócios.

As vendas mundiais nas chamadas lojas comparáveis, aquelas que têm mais de um ano de funcionamento, aumentaram 4% de janeiro a março deste ano. Já a receita total da companhia chegou a 5,7 bilhões de dólares, quase 4% menos do que no primeiro trimestre de 2016.