Mattel cai na Nasdaq com pedido de falência de gigante americana

São Paulo – O pedido de falência da rede americana de lojas de brinquedos Toys “R” Us no começo desta semana impactou as ações nos Estados Unidos.

As ações da Mattel chegaram a cair 6% na Nasdaq, atingindo seu nível mais baixo desde 2009.

A Mattel, distribuidora de produtos das marcas Barbie, Hot Wheels e Fischer-Price, é um dos principais fornecedores da Toys “R” Us.

A notícia do pedido de falência da varejista fez com que os investidores se desfizessem de suas ações, fazendo com que o número de papéis em circulação aumentassem em 16%, segundo dados da IHS Markit divulgados pelo Business Insider.

O veículo afirma ainda que as ações podem se desvalorizar ainda mais já que as ações representam apenas um terço das ações disponíveis no mercado.

Pedido de falência

Afundada em dívidas, a Toys “R, maior rede americana de brinquedos, recorreu ao capítulo 11 da lei de proteção de falências, que permite que a empresa continue funcionando enquanto negocia com seus credores.

Em comunicado, a empresa afirmou que irá reestruturar sua dívida existente e criar uma estrutura de capital saudável para poder investir em seu crescimento a longo prazo.

Disse ainda que as operações fora dos Estados Unidos e Canadá, “incluindo as quase 255 lojas sob licença e empresas conjuntas na Ásia”, não fazem parte do processo de falência.

“Ao lado de nossos investidores, nosso objetivo é trabalhar com os detentores de dívidas e outros credores para reestruturar os 5 bilhões de dívida a longo prazo em nosso balanço, o que nos dará maior flexibilidade financeira para investir em nosso negócio, continuar melhorando a relação com o cliente em nossa lojas físicas e na internet e fortalecer nossa posição competitiva”, afirmou Dave Brandon, presidente e diretor executivo, no comunicado.