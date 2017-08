Após fechar em alta pela quinta semana consecutiva (e chegar ao seu maior patamar em seis anos), o Ibovespa deve ter mais uma semana agitada. Investidores se dividirão entre os acontecimentos em Brasília e a divulgação de importantes dados econômicos.

Na capital, a Câmara dos Deputados votará os destaques da medida que estabelece a Taxa de Longo Prazo (que acabará com os subsídios do banco BNDES) na terça-feira. Após diversos atrasos, a votação precisa ser concluída rapidamente para poder ser enviada ao Senado. A TLP tem validade por meio da medida provisória 777 e precisa ser aprovada até 6 de setembro para não perder a validade.

No cenário econômico a terça-feira será marcada pela divulgação do déficit do governo central de julho. No primeiro semestre do ano as contas fecharam num déficit de 56 bilhões de reais. O governo aumentou recentemente o déficit previsto para este ano para 159 bilhões de reais.

Na quarta-feira os Estados Unidos publicam o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, que deve mostrar alta de 2,7%, ante os 2,6% do primeiro trimestre do ano. Por fim, a semana termina com dois dados importantes sobre a economia interna. O primeiro, na quinta-feira, deve mostrar se o desemprego do país continuou a crescer no trimestre encerrado em julho, com a divulgação da Pnad Contínua. Na sexta-feira será a vez de conhecer o PIB do país no segundo trimestre. O mercado espera uma alta de 0,1% na comparação com o crescimento de 1% do primeiro trimestre do ano.