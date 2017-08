Mais privatizações e tudo para você ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

União põe estoque de ativos à venda. Segundo o Valor Econômico, para tentar conter o déficit no orçamento, o governo anunciou mais um pacote de privatizações, o segundo em três dias – na segunda-feira, foi a vez da Eletrobras. Entre os ativos incluídos no Programa de Parcerias de Investimentos estão a Casa da Moeda, o aeroporto de Congonhas e outros 13 terminais, incluindo o de Recife, a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) e a Lotex, empresa da Caixa Econômica Federal que faz a “raspadinha”.

Temer libera R$ 16 bi para idosos e age para reanimar investidores. O presidente Michel Temer e sua equipe econômica anunciaram, em um só dia, a liberação de R$ 15,9 bilhões do PIS/Pasep, além de uma nova linha de crédito do BNDES e mais privatizações, publica a Folha de S. Paulo.

Câmara retira previsão de R$ 3,6 bilhões para fundo eleitoral. A decisão seria uma tentativa de diminuir às críticas da opinião pública e da equipe econômica do governo, diz O Estado de S. Paulo.

“Esqueletos” assombram plano de privatização da Eletrobras. Investidores interessados em comprar a Eletrobras de vem pesar os eventuais riscos da operação. A estatal tem R$ 64,5 bilhões em contingências e é ré nos Estados Unidos em razão da operação Lava-Jato, afirma o Valor Econômico.

DEM se divide sobre entrada de Doria no partido para disputar Presidência. De acordo com a Folha de S. Paulo, o partido está dividido sobre a possibilidade de João Doria (PSDB-SP) entrar na legenda para disputar a eleição presidencial de 2018.

Política e mundo

Tribunal garante Sérgio Moro na Lava Jato. O Tribunal rejeitou quatro exceções de suspeição movidas contra o juiz Sérgio Moro, da 13.ª Vara Federal de Curitiba, por réus da Operação Lava Jato.

Camex aprova taxa de 20% para importação de etanol. A tarifa foi aprovada em um ano em que a indústria brasileira sofreu com a concorrência do etanol dos Estados Unidos.

Barco que afundou com mais de 70 a bordo no Pará estava irregular. O naufrágio deixou pelo menos 10 mortos e cerca de 40 desaparecidos. Vinte e cinco pessoas foram resgatadas com vida. O barco saiu de Santarém e seu destino final era Vitória do Xingu

Enquanto você desligou…

Natura aprova emissão de debêntures de até R$ 2,6 bilhões. Os recursos obtidos com a oferta restrita serão destinados ao reforço do capital de giro e refinanciamento de dívidas da companhia.

Dois principais credores da Oi acertam proposta para recuperação. A proposta envolve uma injeção de 3 bilhões de reais em capital novo na operadora que será garantida integralmente pelo alguns membros do grupo.

Prejuízo do Uber caiu 9% no 2º trimestre, para US$645 milhões. O movimento sinaliza os esforços da empresa para reduzir gastos com subsídios para motoristas e clientes, e outras práticas competitivas, à medida que aumenta a concorrência em mercados difíceis como o sul da Ásia.

HP supera estimativas de lucro trimestral com alta nas vendas. A receita da unidade de computadores pessoais da empresa aumentou 12%, para 8,4 bilhões de dólares, no trimestre encerrado em 31 de julho. As vendas de notebooks subiram 16,4%, compensando uma queda nas vendas de desktops.

Conselho da Petrobras afasta diretor de Governança e Conformidade. João Adalberto Elek Júnior ficará afastado do cargo pelo menos até julgamento de recurso sobre um caso envolvendo possível conflito de interesse.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, sai o dado sobre Empréstimos do Banco do Brasil em julho. Nos Estados Unidos, sai o relatório de Vendas de Casas Usadas em julho. Hoje também acontece o evento de política econômica em Jackson Hole.