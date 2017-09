Maia critica Temer e tudo para você ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

PF identifica compra de Porsche a Eduardo Cunha pelo dono da Gol. Pagamentos foram localizados entre planilhas do corretor Lúcio Funaro.

Correios entra para lista de privatizações de Temer. Segundo o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Moreira Franco, a operação está em estudo, mas precisa ser feita “com muito cuidado”.

Câmara recua e fim das coligações valerá somente para 2020. Os deputados fizeram um acordo e aprovaram um destaque do PPS para que a medida valha somente a partir de 2020 com 348 votos a favor.

Maia critica Temer e faz ameaças sobre segunda denúncia de Janot. Presidente da Câmara afirmou que Temer faltou com a palavra e ameaçou com a retaliação do DEM em votações de interesse do governo.

BNDES acerta devolução de R$ 50 bilhões ao Tesouro. A pedido da equipe econômica, o pagamento será feito em duas parcelas: R$ 33 bilhões neste mês e R$ 17 bilhões em novembro.

Política e mundo

STF decide mandar denúncia para Câmara e imprime derrota a Temer. Para maioria da corte, STF precisa de autorização da Câmara para discutir validade das provas contra Temer. Apenas Gilmar Mendes votou para devolver denúncia contra Temer à PGR.

Justiça condena Sérgio Cabral a 45 anos de prisão. O ex-governador já está preso desde novembro de 2016 – ele tem uma primeira condenação imposta pelo juiz Sérgio Moro, de 14 anos e 2 meses.

Yellen diz que PIB do 3º trimestre dos EUA será impactado por furacões. Dirigentes do Fed estimam que os juros subam em ritmo gradual, e que a redução do balanço patrimonial, de cerca de US$ 4,5 trilhões, também será gradual.

Número de mortos em tremor no México chega a 230. Agentes de resgate seguiam trabalhando freneticamente para retirar uma menina dos escombros de uma escola na Cidade do México na noite de quarta-feira.

Enquanto você desligou…

Braskem apresentará formulário 20-F nos próximos dias, diz fonte. A entrega do 20-F tem que ser feito até novembro, para evitar o risco da bolsa de Nova York suspender as negociações com recibos de ações da empresa.

Vale prevê terminar 2017 com dívida entre US$ 14 e 16 bilhões. Segundo a empresa, os desinvestimentos e cortes de despesas são alavancas importantes para impulsionar a revalorização da Vale.

Ultrapar aprova adicional de R$ 355 mi para expandir Ipiranga. O grupo informou que o conselho também aprovou realocar R$ 123 milhões para compor o investimento total nas atividades operacionais da Ipiranga em 2017.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, sai o IPCA-15 de setembro. Nos Estados Unidos, sai o Índice de Atividade Industrial de setembro do Fed Filadélfia.