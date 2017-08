São Paulo – A varejista Magazine Luiza convocou para o próximo dia 4 de setembro Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre a proposta de desdobramento das ações, informou a companhia nesta segunda-feira.

A proposta do conselho de administração prevê que cada ação ordinária seja desdobrada em 8 papéis da mesma espécie, com o objetivo de aumentar a liquidez e tornar as ações mais acessíveis aos investidores.

