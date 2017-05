Lucro da GOL reduz quase 70% e ações desabam na B3

São Paulo – As ações da GOL registravam perdas de 6,93% na mínima desta quarta-feira. Os papéis chegaram a ser negociados em 10,47 reais.

A companhia divulgou hoje, antes da abertura do mercado, que teve lucro líquido de 232,7 milhões de reais no primeiro trimestre, uma queda de 69% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros e impostos (Ebit) ajustado subiu 53,8%, para 345,4 milhões de reais, com a margem avançando 4,8 pontos, para 13,1%.

Em relação as despesas operacionais, a companhia que teve alta de 5,3% de janeiro a março deste ano, frente ao primeiro trimestre de 2016. No total, as despesas somaram 2,393 bilhões de reais.

Já os gastos com combustível de aviação recuaram 2,8%.

Apesar da queda, no ano, as ações da companhia acumulam ganhos de mais de 130% na B3.