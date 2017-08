Libra desaba frente ao euro e chega a nível mais baixo desde 2009

Londres – A libra esterlina caiu nesta quarta-feira para seu nível mais baixo desde outubro de 2009 frente à moeda europeia, para 1,0865 euro, afetada pela incerteza sobre o “brexit”, segundo analistas de mercado britânicos.

A moeda apresenta curva de queda desde meados de 2016, após a vitória da saída britânica da União Europeia (UE) no referendo realizado em 23 de junho do ano passado. Desde o referendo, a libra perdeu 15% de seu valor, segundo os analistas.

Hoje, a moeda britânica se aproximava da paridade com o euro e também caía 0,2% frente ao dólar no mercado de Londres, para US$ 1,2797.

Os analistas destacaram que a incerteza sobre a economia britânica pode continuar até a divulgação do acordo final ao qual o Reino Unido chegará com a UE sobre os termos da saída do país do bloco.