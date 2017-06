Libra cai 1,2% frente ao euro após pesquisa de boca de urna

Londres – A libra chegou a se desvalorizar 1,2% frente ao euro após uma pesquisa de boca de urna apontar que o Partido Conservador, da primeira-ministra Theresa May, perderá a maioria absoluta na Câmara dos Comuns após as eleições realizadas nesta quinta-feira no Reino Unido.

A moeda britânica era cotada no mercado contínuo a 1,14 euro e a US$ 1,27, caindo 2% em relação ao dólar.

A libra se desvalorizou após a pesquisa, realizada pelas redes de televisão “BBC”, “ITV” e “Sky”, apontar que os conservadores conseguirão 314 cadeiras na câmara baixa, 17 a menos do que tinham na dissolução do Parlamento britânico, em maio.

Já o Partido Trabalhista obterá, segundo a pesquisa, 266 cadeiras (34 assentos a mais), o Partido Nacionalista Escocês (SNP) ficará com 34 cadeiras (22 a menos), e os liberal-democratas, com 14 (seis a mais).

Caso estes números sejam confirmados, os “tories”, liderados por May, precisarão de um acordo que renda o pelo menos o apoio de 12 parlamentares para terem a maioria na Câmara dos Comuns, composta por 650 assentos.