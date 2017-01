Laudo sobre oferta da Prumo traz faixa de preço acima do proposto

São Paulo – A operadora do Porto do Açu, no Rio de Janeiro, Prumo Logística, informou nesta segunda-feira que laudo de avaliação realizado pela Brasil Plural para a oferta pública que vai tirar a companhia do Novo Mercado da BM&FBovespa trouxe uma estimativa de preços acima do valor máximo proposto pelos controladores da empresa.

O laudo trouxe uma faixa de valor entre 9,98 e 11,03 reais por ação ante limite ofertado de 6,69 reais.

Atualmente, a norte-americana EIG tem 76,7 por cento do capital da Prumo e a Mubadala outros 6,9 por cento.

A empresa informou que os controladores se “manifestarão a respeito da revisão dos termos da OPA ou de seu cancelamento até o dia 13 de janeiro”.