Stories no Facebook? Novidade faz a alegria dos investidores

São Paulo — As ações do Facebook subiam cerca de 1,5% nesta quarta-feira (25) depois que um porta-voz da companhia disse ao site Business Insider que o recurso Stories — que permite ao usuário postar vídeos e fotos que desaparecem em 24 horas — começou a ser testado na rede social.

Segundo o executivo, a novidade está restrita aos usuários da Irlanda, mas deve chegar a outros países nos próximos meses.

Em agosto do ano passado, a empresa de Mark Zuckerberg lançou o mesmo recurso no Instagram, numa tentativa de criar algo parecido com o que era feito pelo seu rival, o Snapchat. Em menos de cinco meses, o Stories alcançou a marca de 150 milhões de usuários diários.

Há algumas semanas, o Instagram informou que passaria a incluir anúncios publicitários no recurso à medida que os usuários da rede passassem as fotos e vídeos. Ao menos 30 anunciantes teriam apostado no recurso.

De acordo com o Business Insider, o plano deve ser reproduzido no Facebook, que hoje conta com cerca de 1,8 bilhão de usuários.