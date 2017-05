JBS perde só hoje R$ 7,4 bilhões de valor de mercado

São Paulo — A JBS perdeu, somente nesta segunda-feira, 7,4 bilhões de reais de seu valor em bolsa. Em linhas gerais, o valor de mercado de uma empresa é dado pela soma do preço de todas ações que ela tem em circulação. No pregão de hoje, os papéis do frigorífico despencaram mais de 31%. Foi a maior perda diária da história da companhia.

Desde a última quinta-feira, quando os investidores começaram a repercutir a delação premiada de um donos da companhia, Joesley Batista, a JBS viu suas ações derreterem. Hoje, os papéis eram negociados na casa dos seis reais, atingindo o menor valor desde março de 2013.

De lá para cá, o valor de mercado da companhia passou de 25,92 bilhões de reais para 16,31 bilhões de reais — uma queda de 9,61 bilhões de reais. Os números são da Economatica.

Coleção de problemas

Além do envolvimento dos irmãos Batista em um esquema de corrupção, que pode envolver até mesmo o presidente Michel Temer, o mercado repercute outros fatores que podem complicar o futuro da JBS.

Um deles é a investigação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que analisa se as empresas de Joesley Batista lucraram no mercado de dólar futuro com a disparada registrada logo após as notícias sobre a delação ou com a venda antecipada de papéis da empresa. No total, são cinco processos administrativos contra as companhias.

Ao mercado, a JBS informou que gerencia de forma minuciosa e diária a sua exposição a moedas estrangeiras e commodities. Disse ainda que tem como política e prática a utilização de instrumentos de proteção financeira visando, exclusivamente, minimizar os riscos cambiais e de commodities associados à sua dívida e recebíveis em dólar.

Além disso, a agência de classificação Moody’s cortou em uma nota o rating da JBS e da sua subsidiária JBS USA.