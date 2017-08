JBS ignora pedido de BNDES e tem dia de alta na Bolsa

São Paulo — A JBS registra ganhos na Bolsa nesta segunda-feira, no quinto pregão seguido de altas. Durante o dia, as ações do frigorífico chegaram a subir 5,6%, negociadas a 9,38 reais, enquanto o Ibovespa mostrava variação positiva de até 0,4%.

O conselho de administração da empresa decidiu manter Wesley Batista na presidência da empresa, rebatendo o pedido de afastamento feito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os executivos também rejeitaram o pedido de contratação de auditoria externa para apuração dos fatos narrados nas delações premiadas dos irmãos Batista.

O BNDES afirmou há alguns dias que vai defender em assembleia de acionistas marcada para a próxima sexta-feira a abertura de processo de responsabilidade contra os irmãos Wesley e Joesley Batista e outros ex-executivos da empresa por prejuízos causados à companhia. O banco, por meio do BNDESPar, é dono de 21,3% das ações da JBS.

Em comunicado enviado ao mercado, a empresa disse que a mudança seria prejudicial à sua “capacidade de recuperação comercial” e que não existem “elementos objetivos fundados em estudos e avaliações profissionais capazes de imputar ao senhor Wesley Batista a autoria de dano à companhia”.