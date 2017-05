JBS é investigada por crime de insider e ações afundam 12%

São Paulo – A JBS abriu o pregão em queda na manhã desta segunda-feira (22). Por volta das 11h03, os papéis caíam 12%, negociados a 7,66 reais.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) instaurou cinco processos administrativos para apurar denúncias de irregularidades em negócios nos mercados de capitais realizados por empresas dos irmãos Joesley e Wesley Batista, incluindo a JBS.

Os processos tratam de indícios de possíveis de crime de insider trading ao Ministério Público Federal, detectados em operações realizadas no mercado de dólar futuro e em negócios com ações de emissão da JBS, além de negociações do acionista controlador da JBS com ações de emissão da companhia.

O que diz a JBS

Em nota divulgada ao mercado, a JBS informou que gerencia de forma minuciosa e diária a sua exposição a moedas estrangeiras e commodities. Disse ainda que tem como política e prática a utilização de instrumentos de proteção financeira visando, exclusivamente, minimizar os riscos cambiais e de commodities associados à sua dívida e recebíveis em dólar.