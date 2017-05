JBS dispara na Bolsa com possibilidade da J&F vender empresas

São Paulo – As ações da JBS disparavam na tarde desta quinta-feira. Os papéis da companhia subiam 11,94% e eram negociados em 7,50 reais.

O mercado repercute a notícia publicada pelo O Estado de S. Paulo que afirma que a J&F, holding da JBS, contratou o Bradesco BBI para vender as Alpargatas, Eldorado e Vigor.

O jornal afirma ainda que com a venda das empresas a J&F possa centrar forças na operação da JBS que deve passar por forte turbulência com os acordos de delação, já fechado, e o de leniência que está em negociação com o Ministério Público Federal (MPF).

Em nota enviada J&F negou que contratou o Bradesco BBI ou qualquer outro banco para a venda de ativos.