JBS desaba na Bolsa com pai de Wesley e Joesley na presidência

São Paulo — As ações da JBS começaram a semana em forte queda, dando claros sinais de que os investidores da companhia não gostaram da troca de comando da empresa, anunciada no último domingo. A família Batista indicou o patriarca José Batista Sobrinho para substituir o filho, Wesley Batista, preso na última semana por uso de informação privilegiada.

Na mínima do dia, os papéis chegaram a recuar 4,75%, a 8,43 reais. Na última semana, os papéis acumularam quase 10% de ganhos, com o mercado de olho na saída dos Batista do comando da empresa.

José Batista Sobrinho, conhecido como “Zé Mineiro”, criou a JBS em 1953 e era membro do conselho de administração há mais de uma década. Pelo que foi aprovado no final de semana pelo alto escalão da empresa, ele irá ocupar a presidência até 2019, quando o mandato do filho chega ao fim.

A ideia é que ele seja assessorado por um “Time Global de Liderança”, composto por Wesley Batista Filho, André Nogueira e Gilberto Tomazoni, que já ocupavam cargos na gigante de alimentos.

Conflitos

A decisão, tomada de forma unânime pelo conselho, também não agradou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que é dono de 21% da empresa.

O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, afirmou à agência Reuters que irá consultar a Comissão de Valores (CVM) sobre a validade da reunião do conselho.

Para ele, a reunião “na calada da noite foi um ato de malandragem” e a representante do BNDSPar no conselho, Claudia Silva de Azeredo Santos, não deveria ter comparecido. Claudia foi favorável ao nome de José Batista Sobrinho.