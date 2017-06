JBS desaba com nova operação da PF e aumento do cerco do governo

São Paulo — As ações da JBS caem cerca de 4% nesta sexta-feira, negociados a 7,17 reais. Por volta das 10h, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra as companha dos irmãos Batista. O objetivo é apurar se os donos da J&F obtiveram lucros com a compra de dólares e a venda de ações.

Há três semanas, Joesley Batista fechou um acordo de delação premiada com a Justiça, em que acusa o presidente Michel Temer de envolvimento no pagamento de propinas. A notícia eclodiu uma crise política e balançou o mercado. No dia seguinte, as ações da JBS caíram mais de 25% e o dólar disparou 8%.

No acordo de delação premiada, fechado com a Procuradoria Geral da República, Joesley recebeu o benefício de não ser preso em troca das informações que forneceu. O acordo causou perplexidade em vários setores do Judiciário, inclusive no próprio STF.

Reação

De acordo com o jornal O Globo, o governo articula uma forte reação contra o frigorífico dos Batista. A orientação do Planalto seria atuar na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que analisa a conduta da empresa na compra de dólares e ações, na cobrança de dívidas do INSS e na revisão dos negócios com o BNDES, que tem uma participação na companhia. Além disso, bancos públicos suspenderam novos empréstimos para o grupo J&F, da qual a JBS faz parte.

Nesta semana, a J&F se reuniu com os principais credores para garantir a liquidez da companhia. Segundo a Bloomberg, a empresa se comprometeu a acelerar a venda de ativos e utilizar os papéis da empresa como colateral em empréstimos. As fontes da reportagem, no entanto, não especificaram quais ativos serão colocados à venda.