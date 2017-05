JBS chega cair mais de 5% com nova operação da Polícia Federal

São Paulo – As ações da JBS chegaram a cair 5,57% na tarde desta sexta-feira (12), mas reduziram a queda e fecharam em baixa de 3,27%. Na mínima do dia, os papéis eram negociados em 10,67 reais.

O mercado repercute a operação da Polícia Federal deflagrada na manhã de hoje.

A PF investiga suspeitas de fraudes e irregularidades na liberação de aportes concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) à JBS no valor de 8 bilhões de reais.

Em nota, a Polícia Federal afirmou que as transações foram executadas sem a exigência de garantias e com a dispensa indevida de prêmio contratualmente previsto, gerando um prejuízo de aproximadamente 1,2 bilhão de reais aos cofres públicos.

No total, foram cumpridos 37 Mandados de Condução Coercitiva, sendo 30 no Rio de Janeiro e 7 em São Paulo, além de 20 de Mandados de Busca e Apreensão (14 no Rio de Janeiro e 6 em São Paulo).

Segundo a Agência Reuters, os irmãos Wesley e Joesley Batista, controladores da JBS, e o ex-presidente do BNDES Luciano Coutinho tiveram mandados de condução coercitiva expedidos pela Justiça.

A agência afirma ainda que Wesley já depôs à PF, enquanto Joesley está fora do país por conta de uma viagem marcada previamente e, por isso, não prestou depoimento, assim como Luciano Coutinho.

A polícia informou ainda que além deste dois investigados, mais três pessoas estão sendo monitoradas por se encontrarem em viagem ao exterior.

O que diz a JBS

Em comunicado enviado ao mercado, a JBS afirmou que “todo o investimento do BNDES na JBS foi feito por meio da BNDESPar, seu braço de investimentos, quando a companhia já possuía ações listadas em bolsa, em consonância com a legislação do mercado de capitais brasileiro, sem qualquer favorecimento à companhia.”

Disse ainda que todas as transações realizadas entre a BNDESPAR e a companhia foram divulgadas ao mercado por meio de Comunicados ao Mercado e Fatos Relevantes, disponíveis no site da CVM e no site de relações com investidores da JBS.