JBS ameaça o BNDES e tudo para você ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

JBS estuda mover ação judicial contra BNDES. Declaração da companhia amplia ainda mais o conflito com o banco de desenvolvimento, que criticou a eleição do novo presidente da maior processadora de carnes do mundo.

STF deve decidir ainda hoje sobre nova denúncia contra Temer. Segunda denúncia contra o presidente, apresentada na última quinta-feira pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, será pauta entre os ministros do Supremo.

Câmara rejeita mudar sistema eleitoral atual para o distritão. Proposta inclusa na reforma política e analisada na noite de ontem foi rejeitada após votação com 205 votos favoráveis, 238 contrários e uma abstenção.

BC dos EUA pode sinalizar novo aumento de juros para dezembro. Reunião do Federal Reserve termina nesta quarta-feira e deve atrair as atenções do mercado financeiro.

Terremoto de 7,1 graus castiga o México e mata mais de 200 pessoas. O números de mortos segue aumentando enquanto o presidente mexicano pediu calma à população.

Furacão Maria segue ampliando estragos no Caribe. Após causar destruição e deixar mortos em Dominica, fenômeno climático segue nesta quarta-feira para Porto Rico.

Política e mundo

Fachin nega pedido de Temer para devolver nova denúncia. Em seu despacho, Fachin lembrou que o plenário do STF julgará na quarta uma questão de ordem sobre se o envio da denúncia contra Temer à Câmara.

Lula vira réu por venda de MP de incentivos fiscais a montadoras. O ex-presidente teria participado da “venda” da MP 471, que prorrogou os incentivos fiscais para montadoras nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Câmara conclui votação da MP que cria Refis das Autarquias. A MP seguiu para análise do Senado, onde precisa ser aprovada antes de 2 de outubro deste ano, quando a proposta perde a validade.

Maduro diz que Trump o ameaçou de morte. Durante uma passeata anti-imperialista em Caracas, Maduro acusou Trump de ter lançado uma “baforada de ódio e guerra” contra a Venezuela.

Enquanto você desligou…

CGU torna inidônea empresa investigada na Lava Jato. A Tomé Engenharia está impedida por, pelo menos, dois anos de participar de licitações e assinar contratos com órgãos e entidades dos poderes e esferas de governo.

Ford reduzirá produção nos Estados Unidos e no México. Segundo uma porta-voz da empresa, a medida é uma maneira de a empresa se adaptar à menor demanda.

Acionistas aprovam balanço da Braskem de 2016. O relatório anual do ano passado veio acompanhado de pareceres de auditores independentes e do conselho fiscal.

Eletrobras vence na Justiça e libera operação de termelétrica. A Aneel publicou na terça-feira despacho em que autoriza a Amazonas Geração e Transmissão a acionar a primeira turbina da termelétrica Mauá 3.

Kassab diz que cassar concessão não é melhor caminho para Oi. O ministro, porém, afirmou que para haver uma solução de mercado para a operadora é necessário haver aporte de recursos novos na empresa.

Ssangyong voltará a vender no Brasil com fim de Inovar Auto. A montadora da Coreia do Sul, parte do grupo indiano Mahindra, já tem presença em mercados sul-americanos como Chile e Peru.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o fluxo cambial estrangeiro do Brasil. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve faz sua declaração após reunião. Também sai o estoque de petróleo bruto e as vendas de casas usadas.