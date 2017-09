Japão convoca eleições e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (25) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Japão dissolverá Parlamento e irá às urnas em outubro. Shinzo Abe chegou ao poder no final de 2012, e se o seu partido voltar a vencer as eleições, assumiria seu terceiro mandato consecutivo até 2021.

Câmara deve realizar a leitura da denúncia contra Temer nesta segunda-feira. A leitura estava programada para a última sexta, mas somente dois deputados foram até o plenário.

Ministério Público de São Paulo rejeita acordo com a Odebrecht. Dez promotores que investigam corrupção no estado decidiram que não assinaram acordo para receber provar sobre propinas da empresa nas obras do Metrô, CPTM, Dersa e DER, de acordo com a Folha.

Merkel vence eleição, mas nacionalistas conquistam resultado histórico. A entrada da direita nacionalista e populista no parlamento alemão pode azedar a festa de Angela Merkel. Segundo dados do Escritório eleitoral federal, a União Democrata-Cristã (CDU) de Merkel e sua irmanada União Social-Cristã da Baviera (CSU) ficaram com 33% dos votos.

Genro de Trump usou e-mail pessoal na Casa Branca, diz site. O portal Politico cita quatro fontes e afirma que Kushner usou um servidor pessoal para enviar mensagens a altos funcionários da Casa Branca e a assessores externos sobre a cobertura da imprensa, eventos programados e outros temas.

Funcef decide sobre sua participação na Eldorado nesta semana. Em reunião marcada para sexta-feira, segundo o Valor, o conselho do fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal decidirá sobre a venda de sua fatia na Eldorado Brasil.

Política e mundo

Desaprovação de Lula cai e de Moro sobe, mostra Ipsos. O juiz federal Sérgio Moro, que condenou Lula e é símbolo da Lava Jato, alcançou uma taxa de desaprovação de 45%, recorde desde setembro de 2015.

Rio tem tiroteios, 9 presos e 3 mortos após cerco militar. Um dia após o cerco feito por 950 homens das Forças Armadas à Rocinha, na zona sul do Rio, três traficantes foram mortos e nove suspeitos foram presos.

Meirelles diz que PIB para 2017 está próximo de 1%. O jornal britânico Financial Times apresentou neste sábado um filme mostrando que as autoridades brasileiras estão confiantes de que o pior já passou.

21 estados dos EUA foram alvo de hackers russos durante eleições. O Departamento de Segurança Interna disse que deixaria aos Estados que divulgassem a público se eram alvo da campanha hacker russa.

Governo Trump elabora novo decreto anti-imigração mais rígido. Em vez de proibir a viagem de imigrantes de alguns países na nova lista, o decreto que está sendo preparado cria restrições que variam de acordo com cada nação, com base na cooperação com os EUA, a ameaça representada por cada um e outros fatores.

México sofreu novo terremoto na manhã de domingo. Um terremoto deixou 293 mortos no país na última terça, dia 19, aniversário do devastador tremor de 1985.

Enquanto você desligou…

Milhares assinam petição contra proibição da Uber em Londres. Mais de 600 mil pessoas pedem que a autoridade dos transportes de Londres reverta sua decisão de proibir a empresa Uber de atuar na cidade.

Petrobras divulga cessão de 5 conjuntos de campos terrestres. A parcela da Petrobras na produção média de petróleo e gás natural desses campos, no ano de 2016, foi de 17,4 mil barris de óleo equivalente por dia.

Irmão de Escobar quer US$ 1 bi de indenização da Netflix. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Roberto De Jesus Escobar Gaviria, de 71 anos, exige pagamento “pelo uso não autorizado de conteúdo”.

Bunge compra fatia minoritária na Agrícola Alvorada. A compra ocorre após a Bunge e suas concorrentes enfrentarem dificuldades para comprar grãos neste ano no Brasil.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, sai o Boletim Focus do Banco Central. Nos Estados Unidos, sai o Índice de Atividade Nacional em agosto do Fed de Chicago.