IPO da Movida pode movimentar até R$ 1,18 bilhão

São Paulo – A oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias da Movida Participações, empresa de locação de veículos, pode movimentar até 1,18 bilhão de reais, de acordo com prospecto preliminar da operação divulgado nesta segunda-feira, que tem preço por papel estimado entre 8,90 e 11,30 reais.

Segundo o documento, a Movida, controlada pela empresa de logística JSL, ofertará, inicialmente, 78.202.247 ações ordinárias, sendo 71.460.674 novas ações ON a serem emitidas pela companhia (oferta primária); e 6.741.573 ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade do acionista vendedor (oferta secundária), a JSL.

A oferta poderá ser acrescida de um lote adicional de até 14.858.426 ações de emissão da companhia e de titularidade do acionista vendedor e de um lote adicional de até 11.730.337 ações ordinárias de emissão da companhia de titularidade do acionista vendedor.

Assumindo a colocação integral das ações inicialmente ofertadas, considerando os lotes suplementares e as ações adicionais, bem como o preço máximo da faixa indicativa, a operação pode movimentar 1,18 bilhão de reais.

A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta primária para gestão do caixa para financiar o crescimento de suas operações por meio da melhoria da sua estrutura de capital, reforço de liquidez e pagamento de dividendos já declarados aos seus acionistas.

Também usará os recursos para apoiar seu plano de crescimento no mercado local “por meio principalmente da expansão de frota e abertura de novas lojas, o que se dará de forma orgânica, sem aquisições fora do curso regular dos negócios”, afirmou no prospecto.

O processo de bookbuilding começa nesta segunda-feira e será encerrado em 6 de fevereiro. O início de negociações das ações no segmento Novo Mercado da Bovespa está previsto para 8 de fevereiro, com o código “MOVI3”.