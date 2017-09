Ipiranga lança CRA no valor de R$ 750 milhões

São Paulo – A Vert companhia securitizadora e o Itaú BBA, como coordenador líder, anunciam certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) no valor de R$ 750 milhões da Ipiranga Produtos de Petróleo. A emissão está lastreada na 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries.

Serão emitidas 750 mil CRAs, que podem ser elevadas em 35% no lote adicional ou no suplementar, no valor unitário de R$ 1 mil.

O procedimento de bookbuilding será fechado no dia 9 de outubro, com anúncio de início em 31 de outubro e encerramento em 7 de novembro.

A emissão de debêntures de até R$ 1,1012 bilhão foi aprovada pelo conselho de administração da controladora do Ipiranga, a Ultrapar, no dia 31 de agosto.