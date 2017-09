Investidores trocam US$6,2 bi em dívida da Petrobras por títulos

São Paulo – Detentores de 6,22 bilhões de dólares em títulos da Petrobras com vencimento entre 2019 e 2021 aceitaram trocá-los por novos títulos de sete e dez anos, ajudando a companhia estatal a reduzir custos de sua dívida, que está entre as maiores dentre as grandes petroleiras.

Em comunicado nesta segunda-feira, a Petrobras disse que 2,285 bilhões de dólares em dívidas antigas serão trocadas por títulos a 5,299 por cento com vencimento em 2025, enquanto 3,935 bilhões em dívidas antigas serão convertidas em títulos a 5,999 por cento com vencimento em 2028, respectivamente.

Os resultados de uma oferta subsequente para a recompra dos títulos antigos serão divulgados em 27 de setembro, disse a Petrobras. O prazo final para a troca ou a recompra venceu em 22 de setembro.