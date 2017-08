Investidores estrangeiros ficam com 64,9% de ações do Carrefour

São Paulo – O Carrefour informa o encerramento da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), em distribuição primária e secundária, que teve o preço de R$ 15,00 por ação. Os investidores estrangeiros ficaram com 215,159 milhões de papéis, ou 64,9% do total.

Na sequência aparecem os fundos de investimento, com 102,511 milhões de ações, ou 30,9%, e pessoas físicas, com 14,383 milhões, ou 4,3%. Demais instituições financeiras adquiriram 3,021 milhões de ações (0,91%),entidades de previdência privada 2,299 milhões (0,7%).

No total, foram subscritas e/ou adquiridas 331,513 milhões de ações, incluindo 34,369 milhões de papéis de empréstimo concedidos ao agente estabilizador, que foram inicialmente alocados e não recomprados.

Ao retirar essa fatia, a oferta movimentou 297.143.842 ações ordinárias, com a colocação parcial do lote suplementar. A oferta do Carrefour, assim, atingiu o montante de R$ 4,972 bilhões.

O IPO do Carrefour (Atacadão SA) ocorreu no dia 18 de julho, com movimento informado no dia de R$ 5,125 bilhões. A estreia na bolsa, com o código CRFB3, foi no dia 20 de julho.

Os coordenadores da oferta foram Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan, Bradesco BBI, Santander e BNP Paribas.