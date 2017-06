Internet mais lenta no iPhone azeda humor dos investidores

São Paulo — As ações da Apple acumulam queda de quase 7% desde a última sexta-feira, depois de relatos na imprensa de que os próximos iPhones usarão chips com velocidade de download mais lenta do que alguns celulares concorrentes (entenda melhor). Por volta das 11h50, os papéis da gigante da tecnologia registravam queda de 3%, cotados a 144,39 dólares cada um.

Para azedar ainda mais o humor dos investidores, a Mizuho Securities cortou a recomendação para a Apple de “comprar” para “manter”, com redução no preço-alvo da ação de 160 dólares para 150 dólares. A justificativa do analista responsável foi a de que o lançamento do iPhone 8 são será capaz de ampliar a base de usuários. Foi a terceira vez que a Apple recebeu um rebaixamento desde o início do ano.

A Apple não é a única do setor de tecnologia a ver suas ações em queda. Desde a última sexta-feira, empresas como Alphabet, Amazon, Facebook, Microsoft e Nvidia também acumulam baixas. Segundo analistas, o mercado estaria aproveitando o momento para embolsar lucros e investir em outros setores como o financeiro e o de energia.