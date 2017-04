Índice Nasdaq supera os 6 mil pontos 17 anos depois dos 5 mil

Nova York – O índice Nasdaq superou a barreira dos 6 mil pontos nesta terça-feira, apoiado em ganhos de algumas grandes companhias de tecnologia, mais de dezessete anos depois de ter atingido o último marco de mil pontos.

O índice superou pela primeira vez a barreira dos 5 mil pontos em 7 de março de 2000 e fechou acima desse nível dois dias depois durante o auge das empresas de tecnologia na época.

As cinco maiores companhias dos Estados Unidos em valor de mercado, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon e Facebook, fazem parte do índice Nasdaq. Esse grupo elevou seu valor de mercado em mais de 400 bilhões de dólares desde o início do ano.