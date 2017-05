Índice acionário grego tem série mais longa de ganhos desde 1991

Milão – O mercado acionário grego subiu pelo 12º dia seguido nesta quarta-feira, série mais longa de ganhos desde 1991, superando o desempenho dos principais índices europeus uma vez que Atenas parece estar perto de alcançar empréstimos de resgate vitais.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,19 por cento, a 1.557 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,16 por cento, a 396 pontos.

Já o índice grego terminou com alta de 1,8 por cento.

Os ganhos deixaram o índice referencial de Atenas perto de apagar todas as perdas sofridas depois de reabrir na sequência do fechamento emergencial de cinco semanas da bolsa no verão de 2015 (no hemisfério norte).

As maiores altas foram registradas pela Motor Oil e pelo National Bank of Greece , com ganhos respectivamente de 4,8 e 2,4 por cento.

Os avanços aconteceram no momento em que os custos de empréstimos do governo grego atingiram o nível mais baixo em mais de cinco anos.

No restante da Europa, alguns resultados comparativos sólidos e ganhos entre ações relacionadas às commodities diante da alta dos preços do petróleo deram suporte.

Passada mais da metade da temporada de resultado, os papéis de financeiras estão entre os de melhor performance até agora, com quase 70 por cento dessas empresas que divulgaram resultados tendo superado as expectativas, de acordo dados do Thomson Reuters I/B/E/S.

No geral, mais de 71 por cento das empresas europeias superaram as expectativas de lucro.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,59 por cento, a 7.385 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,07 por cento, a 12.757 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,05 por cento, a 5.400 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,31 por cento, a 21.552 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,13 por cento, a 11.034 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,07 por cento, a 5.250 pontos.