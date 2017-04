Ibovespa tem leve baixa com investidores de olho em balanços

São Paulo – O principal índice da bolsa paulista tinha leves baixas nesta quarta-feira, com investidores avaliando uma série de resultados corporativos do primeiro trimestre e tendo as ações da Fibria entre as maiores perdas, enquanto Santander Brasil era destaque positivo.

Às 11:11, o Ibovespa caía 0,19 por cento, a 65.023 pontos. O giro financeiro era de 1,3 bilhão de reais.

Os investidores seguem atentos ainda ao andamento das medidas no Congresso Nacional, após a comissão especial da Câmara dos Deputados aprovar na véspera o parecer da proposta de reforma trabalhista, que deve seguir para plenário ainda nesta sessão.

No entanto, pesando negativamente estava a aprovação na Câmara de destaque ao projeto de socorro fiscal para Estados super endividados que retira a exigência de aumento de contribuição dos servidores.

Do lado externo, investidores aguardam a divulgação do plano de reforma fiscal nos Estados Unidos. Segundo o secretário do Tesouro do país, Steve Mnuchin, o plano para “o maior corte de impostos” na história dos EUA reduzirá a taxa de imposto corporativo para 15 por cento, inclusive para pequenas empresas.

Destaques

– Fibria ON caía 2 por cento. A maior produtora de celulose de eucalipto do mundo teve lucro líquido de 329 milhões de reais no primeiro trimestre, abaixo do lucro de 978 milhões em igual etapa de 2016. O Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização, na sigla em inglês) no período somou 644 milhões, abaixo do esperado pelos analistas do Credit Suisse, que destacaram maiores descontos em relação ao Foex.

– Lojas Renner ON perdia 1,9 por cento. A varejista reportou alta de 9,1 por cento nas vendas mesmas lojas no primeiro trimestre, ajudada pela adequada composição de estoques no início do ano e da boa aceitação dos itens de outono-inverno, mas a margem teve queda.

– Petrobras PN tinha baixa de 0,5 por cento, enquanto Petrobras ON ganhava 0,3 por cento, em sessão de perdas para os preços do petróleo no mercado internacional diante da uma ampla oferta global da commodity e dados mostrando aumento nos estoques dos Estados Unidos, que levantam dúvidas sobre a capacidade da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) de apertar o mercado com cortes na produção.

– Vale PNA perdia 0,3 por cento e Vale ON tinha queda de 0,05 por cento, apesar da leve alta nos contratos futuros do minério de ferro na China.

– Santander UNIT subia 1,1 por cento, após reportar lucro líquido gerencial de 2,28 bilhões no primeiro trimestre, o maior de sua história e 37,3 por cento acima do verificado um ano antes.

– WEG ON avançava 2,2 por cento. No radar estava o resultado do primeiro trimestre da fabricante de motores elétricos e tintas industriais, que lucro líquido de 257,7 milhões de reais no período, 8,7 por cento abaixo de igual etapa do ano passado.