Ibovespa tem leve alta de 0,13% e engata 3ª sessão no azul

O principal índice da Bovespa encerrou a volátil sessão desta terça-feira em leve alta, marcando o terceiro dia seguido no azul, tendo Vale entre as principais influências positivas, em outro pregão de giro fraco em meio aos feriados de fim de ano.

O Ibovespa subiu 0,13 por cento, a 58.696 pontos e acumulou alta de 2,5 por cento em três pregões.

O giro financeiro da sessão foi de 3,56 bilhões de reais, após registrar o número mais baixo do ano na véspera, mas menos da metade da media diária para o mês, de 8,56 bilhões.

Enquanto a ação PNA da Vale subiu 1,23 por cento, a ON recuou 0,5 por cento. O setor de siderurgia e mineração ficou entre as maiores altas do Ibovespa, seguindo o preço do minério de ferro e do aço na China.

CSN subiu 5,61 por cento. Gerdau e Usiminas PNA avançaram 3,39 e 2,5 por cento, respectivamente.

Smiles avançou 2,57 por cento, após a Gol anunciar na véspera redução de 5,2 por cento nos preços das passagens padrão vendidas à Smiles. Gol, que não faz parte do Ibovespa, subiu 7,42 por cento.

A principal pressão negativa do Ibovespa foi da queda de 0,97 por cento da ação PN do Bradesco, após alta de 0,3 por cento no melhor momento do dia. Itaú Unibanco também fechou em baixa de 0,06 por cento.