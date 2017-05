Ibovespa sobe com otimismo sobre reforma da Previdência

São Paulo – O principal índice da bolsa paulista operava em alta no início dos negócios desta quarta-feira, com o mercado otimista após conclusão da votação da reforma da Previdência em comissão especial da Câmara dos Deputados e tendo como pano de fundo noticiário corporativo movimentado.

Às 11:26, o Ibovespa subia 1,32 por cento, a 67.154 pontos. O giro financeiro era de 2 bilhões de reais.

Após a conclusão na véspera da votação da reforma da Previdência na comissão especial, que rejeitou a maioria dos destaques, a matéria segue agora para apreciação no plenário, onde terá de ser aprovada em dois turnos de votação por três quintos dos deputados.

Também ajudando o tom positivo do mercado acionário estava a desaceleração da inflação no Brasil, que foi de 4,08 por cento nos 12 meses até abril, ante 4,57 por cento no mês anterior. Os dados corroboram a manutenção dos cortes da taxa básica de juros e levam alguns agentes de mercado a considerar, inclusive, uma aceleração no ritmo de reduções.

Destaques

– Petrobras PN e Petrobras ON tinha alta ao redor de 3 por cento cada. Além da alta do petróleo no mercado internacional, o desempenho dos papéis era favorecido pela aprovação da empresa de novos desinvestimentos, incluindo, entre outros, a alienação da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, e da participação da companhia na Petrobras Oil & Gas B.V., que detém ativos na África.

– Telefônica Brasil PN avançava 2,6 por cento, após a empresa divulgar crescimento de 13 por cento no lucro líquido recorrente do primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, a 996 milhões de reais. Os analistas do Credit Suisse, afirmaram que os resultados do período foram sólidos.

– Itaú Unibanco PN subia 0,44 por cento, em sessão positiva no setor bancário no Ibovespa. No radar estava a confirmação pelo banco de negociação para aquisição de participação minoritária na XP Investimentos que, separadamente, informou que seguirá com o processo de abertura de capital, embora não descarte a entrada de sócio minoritário.

– Equatorial Energia ON caía cerca de 4 por cento, na ponta negativa do Ibovespa, após queda de 64,4 por cento no lucro líquido atribuível aos controladores no primeiro trimestre, para 49,5 milhões de reais. Segundo analistas da corretora Brasil Plural, os números do período foram fracos, tendo como os principais destaques negativos o baixo desempenho em termos de consumo de energia nas distribuidoras da empresa no Maranhão e no Pará, Cemar e Celpa.

– Gol PN, que não faz parte do Ibovespa, recuava 0,44 por cento, em meio à repercussão do resultado da companhia aérea no primeiro trimestre que mostrou queda no lucro líquido e no caixa, mas redução no endividamento.

– Gafisa ON, que também não integra o índice, perdia mais de 5 por cento após mostrar prejuízo líquido ajustado de 157 milhões de reais, alta de 195 por cento em relação ao mesmo período de 2016.