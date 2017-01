O principal índice da bolsa paulista operava em leve alta nos minutos iniciais do pregão desta quinta-feira, tendo as ações atreladas a commodities entre as principais contribuições positivas, enquanto as empresas de papel e celulose lideram a ponta negativa.

Às 10:14, o Ibovespa subia 0,42 por cento, a 61.847,80 pontos.