Ibovespa sobe com Ecorodovias entre destaques de alta

São Paulo – O principal índice da bolsa paulista subia nesta terça-feira, com as ações da Ecorodovias entre as maiores altas após balanço, enquanto investidores aguardam a votação dos destaques à reforma da Previdência em comissão da Câmara dos Deputados.

Às 11:25, o Ibovespa subia 0,8 por cento, a 66.049 pontos. O giro financeiro era de 1,3 bilhão de reais.

A sessão da comissão especial na Câmara para votar os destaques à reforma da Previdência foi iniciada nesta manhã. A medida ainda deverá passar por duas votações no plenário da Câmara antes de ser enviada ao Senado.

“O Planalto espera que todos os destaques sejam rejeitados, que fique tudo como está, embora seja provável que os temas debatidos hoje voltem à tona na votação em plenário”, escreveram analistas da corretora Guide Investimentos em nota a clientes.

Wall Street corroborava o tom positivo, com o Nasdaq renovando máximas intradia nesta sessão, diante da diminuição da volatilidade do mercado para mínimas em uma década após a vitória de Emmanuel Macron na eleição presidencial francesa e com resultados sólidos de empresas norte-americanas.

Destaques

– EcoRodovias ON avançava 3,63 por cento, após o lucro comparável da operadora de concessões de infraestrutura no primeiro trimestre somar 98 milhões de reais, alta de 43 por cento ante igual período do ano passado, ajudado por reajuste nas tarifas de pedágios, uma vez que o tráfego nas rodovias administradas pela companhia ficou quase estável na comparação anual.

– Copel PNB avançava 5,10 por cento, liderando os ganhos do Ibovespa, após acumular queda de 9,57 por cento nos quatro pregões anteriores.

– Vale PNA tinha alta de 2,06 por cento e Vale ON ganhava 1,81 por cento, apesar de novo recuo nos contratos futuros de minério de ferro na China, enquanto o contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa de Xangai subiu 1 por cento.

– Petrobras PN subia 0,5 por cento e Petrobras ON tinha variação positiva de 0,2 por cento, após a Justiça extinguir ação contra a venda da BR Distribuidora. Nesta manhã, a Petrobras informou que ainda não há decisão sobre o modelo de venda da subsidiária de combustíveis.

– Kroton ON tinha alta de 1,25 por cento, tendo como pano de fundo notícia do jornal O Estado de S.Paulo informou nesta terça-feira que pelo menos seis grupos estão de olho nos ativos que devem ser colocados à venda para que a fusão com a Estácio Participações seja aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).