Ibovespa sobe 1,2% e ações da Vale são destaque

São Paulo – A Bovespa encerrou a segunda-feira em alta, tendo Vale entre as maiores altas numa sessão com giro fraco entre as festas de fim de ano e em dia de feriado nos Estados Unidos.

O Ibovespa subiu 1,18 por cento, a 58.620 pontos. O giro financeiro de apenas 1,62 bilhão de reais, ante média diária para o mês de 8,97 bilhões e do ano, de 7,48 bilhões.

A falta de referência dos mercados internacionais deu relevo ao movimento comprador, com o Ibovespa se reaproximando dos 59 mil pontos novamente, patamar não visto em quase duas semanas.

Vale PNA subiu 2,47 por cento e VALE ON avançou 3,18 por cento, entre os maiores ganhos do Ibovespa, apesar da queda no preço do minério de ferro na China.

Hypermarcas teve alta de 1,84 por cento, mantendo o tom positivo da sexta-feira, após a empresa confirmar a venda da unidade de descartáveis para a belga Ontex.

Bradesco PN subiu 1,83 por cento e Itaú Unibanco teve ganho de 0,8 por cento.

Entre as poucas ações do índice que fecharam a sessão no vermelho estiveram Cemig e da Localiza, com baixas de 1,6 e 1,45 por cento, respectivamente.