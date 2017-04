Ibovespa sobe 1,12% puxada por commodities e balanços

São Paulo – O mercado acionário brasileiro encerrou a sexta-feira no azul, apoiado na recuperação das commodities e balanços positivos de empresas brasileiras, com destaque para o Grupo Pão de Açúcar (GPA), que teve o melhor desempenho do principal índice de ações da bolsa paulista.

O Ibovespa fechou em alta de 1,12 por cento, a 65.403 pontos, na máxima da sessão. O indicador acumulou ganho de 2,58 por cento na semana, e de 0,65 por cento no mês de abril. O giro financeiro somou 7,84 bilhões de reais.

Investidores aproveitaram também para ajustar posições no último pregão do mês e antes do fim de semana prolongado pelo feriado do Dia do Trabalho, na segunda-feira.

O cenário político seguiu no radar e ainda inspira cautela, com as atenções voltadas para os desdobramentos da greve geral contra as reformas trabalhista e da Previdência propostas pelo governo de Michel Temer.

Entre outros fatores para a alta, operadores citaram a recuperação das commodities no exterior, que deu sustentação a papéis de peso dentro do Ibovespa, incluindo Vale e Petrobras, além das siderúrgicas.

Começa a vigorar na próxima semana a nova carteira teórica do Ibovespa para o período de maio a agosto, que passará a contar com o papel PNB da Eletrobras.

Destaques

– GRUPO PÃO DE AÇÚCAR PN fechou em alta de 9,46 por cento, tendo o melhor desempenho do Ibovespa, depois que a varejista divulgou um resultado acima do esperado, com lucro líquido consolidado de 215 milhões de reais no primeiro trimestre, revertendo prejuízo de 157 milhões de reais um ano antes.

– SMILES ON fechou com valorização de 2,75 por cento, após ter registrado alta anual de 32 por cento no lucro líquido do primeiro trimestre, a 156,3 milhões de reais.

– RD ON, ex-Raia Drogasil, subiu 2,2 por cento, beneficiada pelo crescimento de 17 por cento do lucro líquido do primeiro trimestre, conforme esforços para controlar despesas permitiram a melhora das margens.

– VALE ONencerrou com ganho de 2,39 por cento e VALE PNAsubiu 2,58 por cento, reagindo positivamente ao forte avanço dos preços do minério de ferro na China e ao balanço do primeiro trimestre, no qual a mineradora apurou o maior lucro trimestral desde 2013.

– PETROBRAS ON fechou em alta de 1,75 por cento e PETROBRAS PNavançou 1,13 por cento, na esteira da recuperação do petróleo no exterior e expectativas de resultados melhores no primeiro trimestre. A estatal divulga seu balanço em 11 de maio.

– CIA HERING ON, que não faz parte do Ibovespa, disparou 15,89 por cento e liderou os ganhos do índice de small caps, que subiu 2,52 por cento. O resultado trimestral da empresa agradou investidores e alimentou expectativas de recuperação da receita nos próximos meses.

– FLEURY ON, que também não está no Ibovespa, saltou 11,11 por cento, tendo atingido máxima histórica, após divulgar lucro líquido 82,6 por cento maior no primeiro trimestre.

– BRADESCO PN caiu 0,24 por cento, ainda refletindo o balanço trimestral. Apesar da alta de 13 por cento no lucro recorrente, o resultado foi ofuscado pelo aumento do índice de atrasos e pela piora no desempenho do negócio de seguros.

– TIM PARTICIPAÇÕES recuou 0,87 por cento, com a terceira maior baixa do Ibovespa, depois que a empresa informou queda de 8 por cento na base de clientes, com lucro líquido de 132 milhões de reais no primeiro trimestre.