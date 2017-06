Ibovespa sobe 0,63% amparada por Embraer e Vale

São Paulo – O principal índice da bolsa paulista subiu nesta segunda-feira, recuperando parte das perdas recentes e fechando em 62 mil pontos pela primeira vez desde 9 de junho, em sessão que teve entre os destaques positivo as ações da Embraer e da Vale.

No entanto, a cautela com o cenário político permaneceu no radar e afastou o Ibovespa das máximas da sessão, quando subiu um pouco mais de 1 por cento.

O Ibovespa fechou em alta de 0,63 por cento, a 62.014 pontos. O giro financeiro somou 8,88 bilhões de reais, incluindo volume do exercício de opções sobre ações na primeira parte do pregão, que movimentou 2,8 bilhões de reais.

Favorecendo o tom de cautela no cenário político estavam as declarações do empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS, que enfatizou as acusações contra o presidente Michel Temer em entrevista à revista Época, além de dizer que Temer é chefe da “maior e mais perigosa organização criminosa do Brasil” e que ele usa a máquina do governo para retaliá-lo.

Diante desse cenário, investidores seguem à espera de novidades sobre o andamento das reformas no Congresso Nacional, o que vinha estimulando um movimento de alta no mercado acionário, interrompido desde a divulgação de conteúdo de conversas entre Temer e um dos sócios da JBS, há um mês.

“No curto prazo a bolsa tem como positivo as expectativas ancoradas de inflação que sustentam a queda da taxa de juros. Mas isso não é o suficiente para poder fazer com que a gente tenha visão boa de médio e longo prazo”, disse o analista da Clear Corretora Raphael Figueredo.

O movimento de recuperação neste pregão teve respaldo ainda do tom positivo em Wall Street, com o Dow Jones e o S&P 500 atingindo máximas históricas com altas em setores como o de tecnologia em destaque.

Destaques

– EMBRAER ON avançou 4,6 por cento, liderando os ganhos do Ibovespa, após notícia de que os Estados Unidos vão avaliar o avião de ataque A-29 Super Tucano, com potencial para se converter em uma compra de mais de 120 unidades, e expectativa por novas encomendas.

– VALE PNA subiu 1,85 por cento e VALE ON ganhou 3,25 por cento, em sessão de alta para os contratos futuros do minério de ferro na China.

– GERDAU PN teve alta de 2,11 por cento, também na esteira dos ganhos dos contratos futuros de aço e do minério de ferro na China. Já CSN ON anulou os ganhos vistos mais cedo e fechou estável, enquanto USIMINAS PNA não conseguiu manter o tom positivo e fechou em baixa de 0,25 por cento.

– PETROBRAS PN teve variação positiva de 0,08 por cento e PETROBRAS ON caiu 1,19 por cento, com pressão dos preços do petróleo no mercado internacional, que firmaram-se no vermelho na parte da tarde. Limitando as perdas, no entanto, estava o dado divulgado mais cedo mostrando aumento de 3,9 por cento na produção de petróleo no Brasil em maio, para uma média de 2,18 milhões de barris por dia. [O/R]

– JBS ON perdeu 4,08 por cento, liderando a ponta negativa do Ibovespa. Os papéis da empresa têm mostrado forte volatilidade desde a delação de seus executivos e em meio a especulações sobre vendas de ativos que têm ocorrido devido às multas pelo acordo de leniência com autoridades brasileiras.