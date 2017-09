Ibovespa renova recorde e encosta nos 76 mil pontos

São Paulo — O Ibovespa subiu nesta segunda-feira e renovou sua máxima histórica. O principal índice da Bolsa terminou o dia com alta de 0,31%, a 75.990 pontos com o cenário externo favorável e a percepção de que a agenda de reformas será retomada em breve.

Na máxima da sessão, o índice chegou a 76.403 pontos — um novo recorde intradia. O giro financeiro somou 14,3 bilhões de reais, incluindo o total movimentado pelo exercício de opções sobre ações.

Entre os destaques de alta estão as ações da Usiminas, que subiram 7,14%, as do Pão de Açúcar, que tiveram ganhos de 3,71% e as da Weg, que terminaram o dia em alta de 3,23%.

Na ponta negativa, os papéis da JBS amargaram perdas de quase 4%, com os investidores de olho na troca do comando da empresa. Cielo, Multiplan e CCR também registraram queda de cerca de 2%.

Desde o início do mês, o Ibovespa acumula ganhos de 7,28%. No ano, a alta acumulada é de 26,17%.