Ibovespa recua com aversão a risco no exterior

São Paulo – O principal índice da bolsa paulista recuava nesta terça-feira, diante da cautela externa com o aumento de tensões geopolíticas, após lançamento de míssil pela Coreia do Norte.

Às 10:54, o Ibovespa caía 0,47 por cento, a 70.683 pontos. O giro financeiro era de 949 milhões de reais.

O país asiático voltou a causar tensões após disparar um míssil que voou sobre o Japão e caiu na costa da região de Hokkaido, no norte do Japão, no Oceano Pacífico.

“Isso muda o quadro para os investidores na sessão de hoje que entraram em estado de alerta”, escreveu o economista-chefe da corretora Modalmais Alvaro Bandeira.

No cenário local, a política está no centro das atenções, com investidores à espera de uma série de votações no Congresso, com destaque para a apreciação das novas metas fiscais para este ano e o próximo e a conclusão da votação na Câmara dos Deputados da medida que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP), ante de enviar o texto para o Senado.

Destaques

– Ultrapar ON recuava 0,97 por cento, após mais um revés impostos pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Na véspera, a superintendência-geral do Cade recomendou o veto da aquisição da Liquigás Distribuidora pela Ultragaz, da Ultrapar. O movimento vem após o plenário do Cade rejeitar, no início de agosto, a compra da rede de distribuição de combustíveis Ale pela Ipiranga, também da Ultrapar.

– Petrobras PN caía 0,87 por cento e Petrobras ON perdia 0,9 por cento, em linha com o movimentos dos preços do petróleo no mercado internacional.

– Vale ON recuava 0,64 por cento, acompanhando o movimento dos contratos futuros do minério de ferro na China, que caíram 2,7 por cento nesta sessão.

– Itaú Unibanco PN caía 0,66 por cento e Bradesco PN perdia 0,42 por cento, ajudando a pressionar o índice devido ao peso desses papéis em sua composição. Banco do Brasil ON recuava 1,23 por cento e Santander UNIT tinha perda de 0,5 por cento.

– Eletrobras ON recuava 2,21 por cento e Eletrobras PNB cedia 2,14 por cento, em movimento de ajuste após as altas recentes diante do anúncio de planos de privatização.

– Suzano Papel e Celulose subia 0,86 por cento, entre os destaques positivos do Ibovespa, com investidores reagindo à aprovação do acionista BNDESPar, do BNDES, da proposta de migração da companhia para o Novo Mercado da B3, com a conversão de ações preferenciais em ordinárias.