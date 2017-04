Ibovespa recua 0,73% com cautela por “lista de Fachin”

São Paulo – O principal índice da bolsa paulista fechou em baixa nesta quarta-feira, com investidores cautelosos diante da abertura de inquéritos contra uma série de políticos no âmbito da operação Lava Jato, em sessão marcada por vencimentos de opções do Ibovespa e do índice futuro.

O Ibovespa caiu 0,73 por cento, a 63.891 pontos, menor patamar em mais de duas semanas. O giro financeiro somou 19,19 bilhões de reais, inflado pelo movimento dos vencimentos.

Na véspera, o relator da operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, autorizou a abertura de inquéritos, a partir das delações feitas por executivos da Odebrecht, com dezenas de políticos, incluindo oito ministros do governo de Michel Temer.

Ainda no front local, o mercado esperava a decisão de política monetária do Banco Central, no fim do dia, com expectativa em pesquisa Reuters apontando para corte de 1 ponto percentual na taxa básica de juros, para 11,25 por cento ao ano.

O exterior somou-se ao tom negativo desta sessão, com Wall Street recuando sob pressão de insistentes preocupações geopolíticas e após declarações do presidente norte-americano, Donald Trump sobre o dólar e a taxa de juros.

Destaques

– As ações da NETSHOES encerram a sessão de estreia na bolsa de Nova York negociadas a 16,10 dólares, queda de 10,56 por cento em relação aos 18 dólares da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

– CEMIG PN recuou 3,85 por cento. A elétrica mineira teve prejuízo líquido de 299 milhões de reais no quatro trimestre de 2016, revertendo o lucro verificado em igual período do ano anterior, após ajustes contábeis pela desvalorização de seus investimentos na Renova Energia, empresa de geração renovável.

– VALE PNA caiu 4,41 por cento e VALE ON perdeu 4,33 por cento, em sessão de forte queda dos contratos minério de ferro e de aço na China.

– CSN ON teve baixa de 8,7 por cento, no pior desempenho do Ibovespa, enquanto USIMINAS PNA recuou 4,53 por cento e GERDAU PN caiu 5,08 por cento, também na esteira da queda das commodities minerais na China.

– BRADESCO PN perdeu 1 por cento, ajudando a pressionar o Ibovespa devido ao peso das ações em sua composição. ITAÚ UNIBANCO PN recuou 0,13 por cento.

– PETROBRAS PN cedeu 0,2 por cento, enquanto PETROBRAS ON perdeu 0,39 por cento, em dia de alguma volatilidade para os papéis da empresa. Os preços do petróleo no mercado internacional também trocaram de sinal durante o dia e fecharam em baixa, após dados de estoques nos Estados Unidos sugerirem que o mercado ainda estava amplamente abastecido.

– SANEPAR PN, que não faz parte do Ibovespa, caiu 6,09 por cento, liderando as perdas do índice de small caps. A empresa de saneamento do Paraná informou nesta quarta-feira que a agência reguladora estadual aprovou índice de reajuste de 25,63 por cento nas tarifas da empresa, mas que o aumento será aplicado ao longo de oito anos.