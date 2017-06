Ibovespa perde força, com cautela por política e pressão da Vale

São Paulo – O principal índice da Bovespa perdia força na tarde desta quinta-feira, com a cautela política e a pressão das ações da Vale, diante de nova queda do minério de ferro.

Às 15:46, o Ibovespa caía 0,27 por cento, a 62.539 pontos. O giro financeiro era de 4,97 bilhões de reais.

Incertezas em relação ao cenário político tiravam força do índice, que mais cedo tentava recuperar parte das perdas da véspera, amparado nos dados da economia brasileira.

Pela manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmou expectativas ao sinalizar alta de 1 por cento no Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre ante os três meses anteriores.

No entanto, operadores alertam que o dado não é forte o suficiente para garantir uma retomada na trajetória positiva da bolsa, uma vez que já era esperado e as incertezas políticas persistem.

As ações preferenciais da Vale caíam 1,46 por cento, enquanto as ON perdiam 1,66 por cento, na esteira de mais uma sessão de perdas para os futuros do minério de ferro na China.

Itaú Unibanco PN recuava 0,93 por cento, também ajudando a pressionar o índice devido ao peso em sua composição.