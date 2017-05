Ibovespa futuro sobe em ajuste após queda forte na véspera

São Paulo – O contrato do Ibovespa para junho subia pouco mais de 1 por cento nos primeiros negócios desta sexta-feira, após o pânico da véspera que tomou conta dos mercados financeiros brasileiros diante da repercussão negativa a denúncias envolvendo o presidente Michel Temer.

Às 09:10, o contrato para junho do Ibovespa tinha alta de 1,27 por cento, a 62.280 pontos, depois de abrir com valorização de cerca de 3 por cento.

Na véspera, o Ibovespa desabou 8,8 por cento, com o pânico disparado após notícias de que Joesley Batista, um dos controladores do frigorífico JBS, gravou Temer concordando com pagamentos para manter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.

Na conversa, Joesley Batista confessou ter pago propina a um procurador da República para ter acesso antecipado a investigações que o envolvia, reclamou de nomeações para cargos importantes no governo, defendeu uma queda mais acentuada da taxa Selic e disse que “zerou” as pendências com Cunha.

O mecanismo de circuit breaker chegou a ser acionado na véspera, interrompendo os negócios por 30 minutos, algo que não acontecia desde outubro de 2008.