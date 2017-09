São Paulo – O principal índice da bolsa paulista fechou praticamente estável nesta quinta-feira, após renovar máximas históricas de fechamento nos três pregões anteriores, com as ações da Vale exercendo a maior pressão negativa e investidores evitando grandes movimentos enquanto aguardavam novidades no front político.

Com base em dados preliminares, o Ibovespa teve variação negativa de 0,02 por cento, a 74.773 pontos. O giro financeiro era de 8,37 bilhões de reais.