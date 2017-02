Ibovespa fecha em queda com recuo de ações do Bradesco

São Paulo – A Bovespa fechou com o seu principal índice em queda nesta quinta-feira, pressionado pelo recuo das ações do Bradesco, após o resultado do segundo maior banco privado do país no quarto trimestre decepcionar investidores.

O Ibovespa caiu 0,4 por cento, a 64.578 pontos. O volume financeiro do pregão somou 7,1 bilhões de reais.

O segundo pregão de fevereiro na bolsa paulista não teve tendência única, com o Ibovespa chegando a subir 0,46 por cento no melhor momento da sessão, quando os papéis da Petrobras ensaiaram uma recuperação.

O fôlego, porém, não se sustentou, com as ações da estatal voltando a recuar e Wall Street oferecendo pouco suporte. Próximo do fechamento, o índice norte-americano S&P 500 oscilava ao redor da estabilidade.

A reeleição do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) como presidente da Câmara dos Deputados também esteve no radar. O resultado agrada o governo em um momento em que deseja ver aprovadas no Congresso medidas prioritárias.

DESTAQUES

– BRADESCO PN liderou as perdas do Ibovespa, com recuo de 3,73 por cento, após balanço com queda no lucro no quarto trimestre de 2016. BRADESCO ON recuou 2,47 por cento.

– ITAÚ UNIBANCO PN caiu 0,29 por cento, reduzindo as perdas da manhã, quando o setor bancário como um todo foi afetado pelos números do Bradesco. BANCO DO BRASIL ON cedeu 0,93 por cento e SANTANDER BRASIL unit subiu 0,53 por cento.

– PETROBRAS PN caiu 0,87 por cento e PETROBRAS ON perdeu 1,36 por cento, acompanhando o enfraquecimento dos preços do petróleo no mercado externo. De acordo com fonte ouvida pela Reuters, a companhia permanece indecisa sobre a venda de ativos de refino.

– VALE PNA fechou em baixa de 2,29 por cento e VALE ON desvalorizou-se 0,7 por cento, também abandonando a tentativa de recuperação verificada no final da manhã, com o mercado chinês ainda fechado.

– TIM Participações fechou com acréscimo de 0,23 por cento antes da divulgação do balanço do quarto trimestre, previsto para esta quinta-feira ainda. Também no radar, o Bradesco BBI elevou a recomendação das ações para “outperform”.

– SMILES avançou 3,29 por cento, em meio à expectativa de analistas de números positivos no quarto trimestre, entre eles a equipe do Itaú BBA. Na esteira, a GOL, que não está no índice e controla a Smiles, subiu 3,43 por cento.

– MRV ENGENHARIA subiu 3,26 por cento, entre as maiores altas do Ibovespa, tendo no radar expectativa sobre anúncio de medidas pelo governo na próxima semana referentes ao programa Minha Casa Minha Vida.