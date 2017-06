Ibovespa fecha em baixa de 0,9% e Natura lidera perdas

São Paulo – O principal índice da bolsa paulista fechou em baixa nesta sexta-feira, com as ações da Natura caindo 7,7 por cento e liderando as perdas, após a empresa entrar em negociações exclusivas com a francesa L’Oreal para aquisição da marca de cosméticos The Body Shop.

O cenário político conturbado também seguiu gerando cautela, enquanto o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da chapa Dilma-Temer entrava na reta final.

O Ibovespa fechou em queda de 0,87 por cento, a 62.210 pontos. Na semana, o índice acumulou perda de 0,48 por cento. O volume financeiro somou 7,22 bilhões de reais.

O julgamento no TSE ainda acontecia no momento do fechamento do mercado e a expectativa é que termine ainda nesta sexta-feira, com a absolvição da chapa que venceu as eleições em 2014, mantendo assim o presidente Michel Temer no comando do país.

No entanto, o cenário ainda não é de alívio para Temer, que enfrenta também inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) por suspeitas de corrupção, obstrução à Justiça e organização criminosa, após ter sido divulgada gravação de conversas entre o presidente e um dos sócios da JBS.

Diante da crise que atinge o Planalto, as incertezas rondam também o andamento das reformas no Congresso Nacional, com a expectativa agora apontando para passos mais lentos e textos menos ambiciosos.

“Aumentou o cenário de o Temer ficar até o final do mandato, mas com o ritmo de aprovações e capacidade de conduzir o governo muito aquém do que vinha acontecendo”, disse o gestor de renda variável da Fator Administração de Recursos, Daniel Utsch.

A cautela com o cenário político reduziu o impacto positivo nesta sessão da desaceleração da inflação do país, que ficou em 3,60 por cento nos 12 meses até maio, muito abaixo da meta oficial, de 4,5 por cento.

O número ficou abaixo da expectativa em pesquisa Reuters e é o mais fraco desde maio de 2007.

Destaques

– NATURA ON caiu 7,73 por cento, após a empresa entrar em negociações exclusivas com a francesa L’Oreal para compra da The Body Shop por 1 bilhão de euros. Analistas do BTG Pactual destacaram que embora a operação ajude a diversificar o modelo de negócios da Natura, o acordo representa um desafio operacional complexo para a Natura, devido à presença global da The Body Shop com diferentes modelos de negócios, com franquias e lojas próprias. Com a queda neste pregão, a fabricante brasileira de cosméticos perdeu mais de 1 bilhão de reais em valor de mercado, fechando o dia valendo cerca de 12,9 bilhões de reais.

– JBS ON perdeu 2,67 por cento, após ter caído 5,75 por cento na mínima do dia. O pano de fundo foi a operação “Tendão de Aquiles” da Polícia Federal envolvendo a JBS e a FB Participações para apurar se houve uso indevido de informações privilegiadas por parte das empresas em transações de mercado financeiro ocorridas entre abril e maio de 2017.

– ITAÚ UNIBANCO PN recuou 1,57 por cento e BRADESCO PN perdeu 2,05 por cento, reforçando o viés negativo do Ibovespa devido ao peso dessas ações em sua composição. Os demais papéis do setor bancário também cederam, com SANTANDER UNIT liderando as perdas do setor, com baixa de 3,41 por cento e BANCO DO BRASIL ON recuou 1,63 por cento.

– PETROBRAS PN subiu 0,08 por cento e PETROBRAS ON ganhou 0,58 por cento, em linha com o movimento dos preços do petróleo no mercado internacional.

– VALE PNA teve alta de 0,78 por cento e VALE ON avançou 1,04 por cento, mantendo o tom positivo da véspera, na esteira de dados da balança comercial da China, principal mercado da mineradora, com os números sugerindo que a economia chinesa está resistindo melhor que o esperado.