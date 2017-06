Ibovespa fecha em baixa de 0,67% com cautela por cenário político

São Paulo – O principal índice da Bovespa fechou em baixa nesta quinta-feira, com a cautela política no radar dos investidores e tendo as ações do Itaú Unibanco e da Vale entre as maiores pressões negativas.

O Ibovespa caiu 0,67 por cento, a 62.288 pontos. O volume financeiro do pregão somou 7,16 bilhões de reais.

Mais cedo, o índice chegou a subir 0,9 por cento, após ter caído na véspera, movimento amparado pela divulgação do Produto Interno Bruto (PIB), que confirmou expectativas e cresceu no primeiro trimestre na base sequencial.

A economia brasileira cresceu 1 por cento nos no período ante outubro a dezembro do ano passado, em linha com a projeção de analistas ouvidos pela Reuters.

Para operadores, embora o dado seja positivo, não é suficiente para guiar uma retomada da bolsa, uma vez que os números ficaram dentro do esperado e as incertezas políticas ainda permanecem fortes.

O governo tem tentado mostrar normalidade na agenda no Legislativo desde a crise que atingiu o Planalto, após denúncias contra o presidente Michel Temer. Essa expectativa por andamento nas reformas tem amparado tentativa de reação do Ibovespa.

Na véspera, o Banco Central também confirmou as expectativas do mercado e cortou a Selic em 1 ponto percentual, para 10,25 por cento ao ano, mas indicou uma desaceleração no ritmo, em meio à crise política.

Destaques

– VALE PNA recuou 1,51 por cento e VALE ON perdeu 1,84 por cento, em mais um dia de perdas para os futuros do minério de ferro na China.

– ITAÚ UNIBANCO PN caiu 1,13 por cento. BRADESCO PN cedeu 0,55 por cento

– JBS ON teve baixa de 2,85 por cento, após subir 7 por cento no melhor momento do dia, revertendo ganhos da véspera na esteira o acordo de leniência fechado entre sua controladora e o Ministério Público Federal. Os papéis da JBS têm mostrado forte volatilidade nas duas últimas semanas, desde a delação de seus executivos.

– PETROBRAS PN cedeu 1,08 por cento e PETROBRAS ON recuou 0,59 por cento, anulando ganhos de mais cedo, em dia volátil do petróleo no mercado internacional.

– ELETROBRAS PNB teve baixa de 4,58 por cento e ELETROBRAS ON caiu 4 por cento. Segundo operadores, o mercado monitora os impactos da crise política nos planos de venda de ativos da empresa.

– COSAN ON avançou 1,44 por cento. Analistas do UBS elevaram a recomendação dos papéis da empresa de neutra para compra, alegando que a empresa tem bons fundamentos.